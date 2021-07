Marinha de Guerra russa testa com êxito míssil de cruzeiro hipersónico

A Armada russa testou com êxito um míssil de cruzeiro hipersónico Tsirkon, informou o Ministério da Defesa de Moscovo. De acordo com um comunicado de imprensa, o disparo do míssil foi efetuado por uma fragata no Mar Branco contra um alvo situado na costa do Mar de Barents.