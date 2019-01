Negócios TV Matos Fernandes: Fundo Ambiental vai apoiar substituição de eucalipto A carregar o vídeo ... Negócios TV Matos Fernandes: Fundo Ambiental vai apoiar substituição de eucalipto 0 0 Ler mais tarde 21:52

O ministro do Ambiente e da Transição Energética anunciou, em entrevista ao Negócios e Antena 1, que o despacho sobre a aplicação dos 400 milhões previstos para o Fundo Ambiental, em 2019, vai ser publicado no final do mês e prevê que uma parte seja afectado à retribuição dos serviços de ecossistema, nomeadamente a três experiências piloto com a substituição de eucaliptos por árvores autóctones.