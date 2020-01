Negócios TV Matos Fernandes minimiza críticas do PAN sobre exploração de lítio em Montalegre A carregar o vídeo ... Negócios TV Matos Fernandes minimiza críticas do PAN sobre exploração de lítio em Montalegre 1 0 Ler mais tarde 27.01.2020

O ministro do Ambiente e da Ação Climática disse em Lisboa que o Estudo de Impacte Ambiental sobre a exploração de lítio em Montalegre é ainda muito primário e minimizou as críticas do partido Pessoas – Animais – Natureza (PAN).