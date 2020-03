Negócios TV Medidas para conter epidemia já custaram 10 milhões A carregar o vídeo ... Negócios TV Medidas para conter epidemia já custaram 10 milhões 0 0 Ler mais tarde 13:01

As medidas aplicadas para conter a epidemia do novo coronavírus em Portugal já tiveram um impacto de 10 milhões de euros no orçamento da Saúde, anunciou a ministra Marta Temido.