Negócios TV Medidas para regresso de emigrantes a Portugal insuficientes se salários continuarem baixos

O presidente do PSD, Rui Rio, acredita que as medidas criadas pelo governo para incentivar o regresso de emigrantes a Portugal serão insuficientes se os salários forem mais baixos do que nos países onde atualmente vivem.