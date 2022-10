Medina: “Não voltaremos a ter" aumentos do salário bruto que correspondam a reduções do líquido

O ministro das Finanças garantiu esta segunda-feira que situações em que aumentos no salário bruto correspondam a diminuições no líquido, devido à retenção de IRS, é uma situação de “injustiça” que “fica resolvida com este orçamento”.