Medina: "Temos margem para deixar funcionar estabilizadores até um défice de 3%"

A proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2023 está preparada para acomodar uma eventual crise, diz o ministro das Finanças. Fernando Medina diz que há margem para deixar os estabilizadores automáticos (subsídios de desemprego, por exemplo) funcionar e deixar derrapar a meta do défice até aos 3%. E considera que estratégia de redução do défice e da dívida foi fundamental.