Mexia quer 'joint-venture' da EDP para ‘offshore' no top 3 mundial em 2025

A EDP quer estar entre as três maiores empresas do segmento da energia ‘offshore' a nível mundial nos próximos seis anos graças à criação da 'joint-venture' com a francesa Engie, afirmou o presidente executivo, António Mexia.