Negócios TV Milhares de precários já integrados no Estado em processo que acaba este ano

O ministro do Trabalho destacou hoje que foram já milhares os precários integrados em vários setores do Estado, nomeadamente nos ministérios, no âmbito do programa de regularização de vínculos, e assegurou que este processo ficará concluído este ano.