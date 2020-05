Negócios TV Milhões voltam a sair à rua em Itália A carregar o vídeo ... Negócios TV Milhões voltam a sair à rua em Itália 0 0 Ler mais tarde 15:54

Milhões de pessoas foram autorizadas a voltar hoje ao trabalho em Itália, com o início do fim do mais longo confinamento no país europeu que foi epicentro da pandemia e que regista mais mortes associadas à covid-19.