Negócios TV Ministro comenta cartas de EDP sobre Fridão A carregar o vídeo ... Negócios TV Ministro comenta cartas de EDP sobre Fridão 1 0 Ler mais tarde 19:45

O ministro do Ambiente assegurou hoje que é “inequívoca” a interpretação das cartas da EDP ao Governo sobre a barragem do Fridão, afirmando que faz de acordo com “os interesses dos contribuintes" e a elétrica segundo os dos "próprios acionistas".