Negócios TV Ministro da Defesa "devia ter saído há mais tempo pelo seu pé"

Jorge Miranda mostra-se crítico em relação aos membros do Governo que não assumem a sua responsabilidade política, confundindo essa situação com responsabilidade pessoal, civil ou criminal. Refere a propósito a caso de Tancos e do ministro da Defesa, que "devia ter saído há mais tempo pelo seu pé" porque "há momentos em que as pessoas devem compreender que já não podem continuar".