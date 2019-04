Negócios TV Ministro do Ambiente não se compromete com datas para decidir sobre barragem do Pisão A carregar o vídeo ... Negócios TV Ministro do Ambiente não se compromete com datas para decidir sobre barragem do Pisão 0 0 Ler mais tarde 19:00

Matos Fernandes, em entrevista À Antena1, disse que a barragem do Pisão, no distrito de Portalegre, uma reivindicação com mais de 50 anos, está na mesa de um grupo de trabalho e o ministro não pode comprometer-se com datas.