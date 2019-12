Negócios TV Miranda Sarmento garante que descer o IVA da luz só custa "350 milhões de euros" A carregar o vídeo ... Negócios TV Miranda Sarmento garante que descer o IVA da luz só custa "350 milhões de euros" 2 0 Ler mais tarde 22.12.2019

Joaquim Miranda Sarmento disputa os números avançados pelos socialistas quanto ao impacto de uma descida do IVA da energia. Perante os 800 milhões de euros do Governo, o economista do PSD assegura que só custa 350 milhões.