Negócios TV Montras das lojas de luxo da Avenida da Liberdade em Lisboa voltam a ganhar vida

Marcadas pelo luxo, as montras das lojas na Avenida da Liberdade, em Lisboa, voltaram hoje a ganhar vida. Depois de dois meses encerrados, comércio e restauração reabrem com a devida segurança contra a covid-19, apostando no consumidor nacional.