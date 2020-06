Negócios TV Na serra algarvia equipas de sapadores "protegem" a floresta dos incêndios A carregar o vídeo ... Negócios TV Na serra algarvia equipas de sapadores "protegem" a floresta dos incêndios 0 0 Ler mais tarde 08:15

A poucos dias do início do verão ainda há equipas de sapadores na serra algarvia em ações de limpeza para garantir a criação de faixas de segurança e travar a propagação de incêndios, protegendo a floresta e as populações.