Nas ruas "desertas" de Lisboa, taxistas arriscam em busca de "golpe de sorte"

Com as praças "cheias de ninguém", os taxistas continuam nas ruas de Lisboa, ainda que hoje estejam "desertas", enfrentando a pandemia do novo coronavírus, um risco em busca de um "golpe de sorte", numa viagem até que apareçam passageiros.