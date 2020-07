Negócios TV Nazaré da Costa Cabral: "O CFP está muito preocupado com a TAP" A carregar o vídeo ... Negócios TV Nazaré da Costa Cabral: "O CFP está muito preocupado com a TAP" 0 0 Ler mais tarde 21:00

A presidente do CFP admitiu estar muito preocupada com a situação da TAP, defendendo que é necessário olhar para os custos sociais e para os contribuintes dos apoios do Estado à companhia aérea. Nazaré da Costa Cabral lembra que não há dinheiro para tudo e que escolher apoiar a TAP pode implicar haver recursos, por exemplo, para o Serviço Nacional de Saúde.