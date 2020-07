Nazaré da Costa Cabral: "Não é expectável que a recuperação tenha a rapidez" que esperávamos

A presidente do Conselho das Finanças Publicas (CFP) afasta o cenário de uma recuperação económica rápida e avisa que a retoma também será importante para que as finanças públicas consigam recuperar do choque que estão a sofrer. Além disso, a economia defende que é preciso manter um circuito virtuoso de recuperação económica rápida, associada a baixos custos de financiamento.