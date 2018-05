Negócios TV Negócios analisa alterações ao código laboral? A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios analisa alterações ao código laboral? 1 0 Ler mais tarde 15:45

O Governo volta a discutir esta quinta-feira com os parceiros sociais as propostas de alterações ao código laboral. Manuel Esteves, editor executivo do Negócios, explica-lhe o que está em causa e porque razão este tema gera tantas apreensões.