Negócios TV Negócios explica a perda de licença do Banif

O Banco Central Europeu revogou a licença bancária de que o Banif beneficiava. Já sem vida própria desde 2015, começa agora a escrever-se o último capítulo da vida do banco fundado por Horácio Roque. Este é o arranque do processo de liquidação, como explica Diogo Cavaleiro, jornalista do Negócios.