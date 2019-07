Negócios TV Negócios explica alterações do Cartão do Cidadão A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica alterações do Cartão do Cidadão 0 0 Ler mais tarde 16:32

O Governo acabou de anunciar uma medida de renovação automática do cartão de cidadão que estará no terreno em 2020. Até lá, há vários procedimentos que podem tornar mais fácil renovar os documentos de identificação, evitando longas filas de espera ou idas matinais para os serviços para conseguir uma senha. Filomena Lança, jornalista do Negócios explica quais são.