Negócios TV Negócios explica as alterações na venda de CFD A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica as alterações na venda de CFD 3 0 Ler mais tarde 17:03

As medidas do regulador do mercado português visam reduzir os riscos para os investidores, dada a elevada complexidade destes produtos. A jornalista Patrícia Abreu explica-lhe o que está em causa.