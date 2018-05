Negócios TV Negócios explica as implicações do novo regulamento de protecção de dados A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica as implicações do novo regulamento de protecção de dados 0 0 Ler mais tarde 16:31

Nos últimos tempos as caixas de e-mail começaram a ser inundadas com pedidos de empresas para que os destinatários confirmem que sim, que querem continuar a receber informações e que não se importam que os seus nomes e contactos constem das respectivas bases de dados. Porque é que isto acontece e o que significa para as pessoas? Filomena Lança, redactora principal do Negócios, explica o que está em causa.