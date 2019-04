Negócios TV Negócios explica as obrigações fiscais de quem tem conta na Revolut A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica as obrigações fiscais de quem tem conta na Revolut 0 0 Ler mais tarde 13:47

As Finanças esclareceram que as contas em bancos digitais com sede no estrangeiro, como a Revolut, têm de ser declaradas no IRS. Susana Paula, jornalista do Negócios, explica os impactos desta obrigação se ainda vai entregar o IRS e o que fazer se já tiver submetido a declaração.