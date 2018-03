Negócios TV Negócios explica as principais medidas do Governo para mudar a lei laboral A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica as principais medidas do Governo para mudar a lei laboral 0 0 Ler mais tarde 18:10

O Governo apresentou uma série de propostas concretas para reduzir a precariedade e estimular contratação colectiva. Que ainda vai negociar na concertação social e no Parlamento. Catarina Almeida Pereira, jornalista do Negócios, explica as principais medidas.