Negócios TV Negócios explica avanços na legislação para drones

O Governo aprovou uma proposta de lei com novas regras para os drones, fixando por exemplo a idade mínima para poder operar estas aeronaves nos 16 anos. O regulador da aviação civil tem, no entanto, reservas quanto à oportunidade desta legislação. Maria João Babo, jornalista do Negócios, explica porquê.