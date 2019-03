Negócios TV Negócios explica como as câmaras vão criar zonas de pressão urbanística A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica como as câmaras vão criar zonas de pressão urbanística 0 0 Ler mais tarde 14:57

Há países onde, nas zonas de pressão urbanística, já se faz controlo de rendas. Por cá, vão servir essencialmente para aumentar o IMI – e muito – para as casas fechadas há mais de dois anos. Filomena Lança, redatora principal do Negócios, explica como é que as câmaras vão poder criar estas zonas de pressão urbanística.