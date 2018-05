Negócios TV Negócios explica como está a evoluir a economia portuguesa A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica como está a evoluir a economia portuguesa 1 0 Ler mais tarde 14:55

A economia portuguesa abrandou no primeiro trimestre deste ano. Essa desaceleração deve-se às exportações, que tiveram um desempenho abaixo do que era expectável. Mas estes dados são preocupantes? Tiago Varzim, jornalista do Negócios, explica-lhe o que anteveem as instituições internacionais.