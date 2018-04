Negócios TV Negócios explica como funciona o IRS automático A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica como funciona o IRS automático 0 0 Ler mais tarde 15:18

A campanha do IRS para 2018 já está no terreno e desde Domingo, 1 de Abril, que os contribuintes podem já proceder à entrega das suas declarações relativas aos rendimentos de 2017. Este ano uma das novidades é o alargamento do IRS automático a todos os agregados que tenham filhos e desde que tenham apenas rendimentos das categorias A, de trabalho dependente, e H, pensões. Filomena Lança, redactora principal do Negócios, explica em que consiste e os cuidados a ter.