Negócios TV Negócios explica como tirar partido da época de pagamento de dividendos A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica como tirar partido da época de pagamento de dividendos 1 0 Ler mais tarde 19:21

Maio é o mês em que as cotadas portuguesas remuneram os accionistas com o pagamento de dividendos relativos ao exercício de 2017. Nuno Carregueiro, jornalista do Negócios, explica como tirar proveito da época de pagamento de dividendos.