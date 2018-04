Negócios TV Negócios explica descida do prémio de risco de Portugal A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica descida do prémio de risco de Portugal 0 0 Ler mais tarde 14:47

O prémio de risco do país está em valores anteriores à crise do euro, em mínimos de 2010. Apesar do forte desempenho das obrigações portuguesas, os analistas continuam optimista para a dívida nacional. A jornalista Patrícia Abreu explica-lhe porquê.