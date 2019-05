Negócios TV Negócios explica emissão de dívida em moeda chinesa A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica emissão de dívida em moeda chinesa 0 0 Ler mais tarde 21:50

Portugal vai estrear-se no mercado chinês de dívida pública com as famosas "Panda Bonds". O jornalista do Negócios, Tiago Varzim, explica-lhe os detalhes da operação.