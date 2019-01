Negócios TV Negócios explica escolha dos gestores na bolsa nacional A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica escolha dos gestores na bolsa nacional 1 0 Ler mais tarde 15:18

A bolsa de Lisboa tem vindo a recuperar nas primeiras semanas do ano. Os especialistas identificam oportunidades no PSI-20. A jornalista Patrícia Abreu diz-lhe quais as apostas dos gestores para a praça lisboeta.