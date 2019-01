Negócios TV Negócios explica guerra da Brisa com credores A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica guerra da Brisa com credores 0 0 Ler mais tarde 15:20

Sem acordo para o pagamento de parte da dívida da Auto-estradas do Douro Litoral, um grupo de fundos e bancos credores tomou posse da concessão e nomeou novos órgãos sociais. A Brisa reagiu avançando com providências cautelares. Maria João Babo, jornalista do Negócios, explica os argumentos das duas partes.