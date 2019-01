Negócios TV Negócios explica implicações da revisão dos coeficientes de localização no IMI A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica implicações da revisão dos coeficientes de localização no IMI 2 0 Ler mais tarde 14:15

As Finanças decidiram avançar com uma revisão do zonamento e dos coeficientes de localização usados para determinar o valor patrimonial tributário dos imóveis para efeitos de IMI. Filomena Lança, redatora principal do Negócios, explica que implicações terá isso no imposto a pagar pelos proprietários.