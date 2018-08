Negócios TV Negócios explica liberalização da ferrovia A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica liberalização da ferrovia 0 0 Ler mais tarde 14:12

Faltam pouco mais de quatro meses para a liberalização do transporte ferroviário de passageiros e para a CP poder enfrentar concorrência de outros operadores interessados em explorar algumas linhas. Maria João Babo, jornalista do Negócios, explica o que vai significar a abertura do mercado.