Negócios TV Negócios explica negociações entre o Estado e a Brisa

O Estado vai levar à mesa da renegociação do contrato com a Brisa a criação de uma via dedicada para transportes públicos na auto-estrada que liga Lisboa e Cascais. Maria João Babo, jornalista do Negócios, explica que na agenda vão estar ainda as regras para o alargamento de vias, as classes de portagens e a devolução de valores que foram pagos.