Negócios TV Negócios explica novas metas do Programa de Estabilidade A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica novas metas do Programa de Estabilidade 0 0 Ler mais tarde 13:39

O ministro das Finanças, Mário Centeno, apresentou a actualização do Programa de Estabilidade para o período 2018-2022. A opção foi por não ceder à pressão da esquerda, BE e PCP, e rever a meta do défice para um valor mais ambicioso: 0,7%, em vez de 1,1% do PIB. A jornalista Margarida Peixoto explica em que medida o ministro foi prudente.