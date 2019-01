Negócios TV Negócios explica novas regras para ferrovia A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica novas regras para ferrovia 4 0 Ler mais tarde 14:19

A liberalização do transporte ferroviário na União Europeia, que entrou em vigor a 1 de Janeiro, trouxe um reforço dos direitos dos passageiros. Maria João Babo, jornalista do Negócios, explica as obrigações a que passam a estar sujeitos os operadores.