Diogo Cavaleiro, jornalista do Negócios, explica os principais pontos do que as administrações da EDP e da EDP Renováveis disseram sobre a oferta pública de aquisição lançada pela China Three Gorges.