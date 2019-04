Negócios TV Negócios explica o que está a suportar os ganhos do petróleo A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica o que está a suportar os ganhos do petróleo 0 0 Ler mais tarde 14:42

Os preços do petróleo seguem a negociar em máximos de cinco meses, acima dos 71 dólares por barril, em Londres. Desde o início do ano, a matéria-prima já valoriza mais de 30%, mas os analistas acreditam que o petróleo ainda pode subir mais. A jornalista Patrícia Abreu explica o que está a suportar as cotações.