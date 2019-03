Negócios TV Negócios explica o que muda nos salários dos supervisores A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica o que muda nos salários dos supervisores 0 0 Ler mais tarde 17:21

A reforma da supervisão financeira fazia parte dos objetivos do Governo desde o início do mandato. Mas foi preciso chegar a sete meses do fim para ver a luz do dia. A jornalista Margarida Peixoto dá conta das novidades na política de vencimentos dos supervisores.