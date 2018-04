Negócios TV Negócios explica o que se passa na Saúde A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica o que se passa na Saúde 0 0 Ler mais tarde 17:39

Depois do corte de mil milhões na anterior legislatura, a despesa do SNS aumentou 700 milhões desde 2015. Em três anos entraram para o SNS 8480 profissionais. Números que não evitam a ocorrência de dezenas de problemas no sector por falta de dinheiro. João d’Espiney, coordenador de Economia do Negócios, faz-lhe o resumo da audição parlamentar desta quarta-feira do ministro das Finanças.