Negócios TV Negócios explica os desenvolvimentos em torno do Brexit A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica os desenvolvimentos em torno do Brexit 3 0 Ler mais tarde 14:52

A primeira-ministra britânica cancelou e adiou a votação do acordo sobre os termos da saída da União Europeia, contudo dificilmente terá os apoios necessários à ratificação. Theresa May arrisca mesmo cair e não cumprir mandato do referendo que deu a vitória ao Brexit.