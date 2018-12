Negócios TV Negócios explica prejuízos do Novo Banco A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica prejuízos do Novo Banco 0 0 Ler mais tarde 14:45

O Novo Banco teve prejuízos nos primeiros nove meses do ano. Vão engordar ainda mais. O banco justifica com factores extraordinários, como explica Diogo Cavaleiro, jornalista do Negócios.