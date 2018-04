Negócios TV Negócios explica procedimentos dos financiamentos para melhorar a eficiência energética A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica procedimentos dos financiamentos para melhorar a eficiência energética 0 0 Ler mais tarde 17:17

O Governo apresentou o programa Casa Eficiente, destinado ao financiamento de obras em casa com empréstimos reembolsáveis, mas com taxas de juro abaixo das praticadas no habitual crédito ao consumo. A exigência é que sejam obras que, no final, resultem num aumento de eficiência energética ou hídrica da habitação e sejam feitas por empresas legalizadas. Filomena Lança, redactora principal do Negócios, explica os procedimentos necessários.