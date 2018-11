Negócios TV Negócios explica quanto custa não actualizar os escalões de IRS à inflação A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica quanto custa não actualizar os escalões de IRS à inflação 3 0 Ler mais tarde 14:58

Não actualizar os escalões de IRS à inflação afecta todos os contribuintes, independentemente do salário que ganham. Susana Paula, jornalista do Negócios, explica quanto custa a decisão do Governo de congelar os escalões.