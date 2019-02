Negócios TV Negócios explica que incentivos terão os produtores florestais A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica que incentivos terão os produtores florestais 1 0 Ler mais tarde 14:36

O Governo decidiu avançar com a criação de incentivos fiscais para a realização de investimentos ao nível das florestas que abrangerão também as operações de limpeza. Filomena Lança, redatora principal do Negócios, explica que incentivos são esses e a que operações se aplicam.