Negócios TV Negócios explica quem é a empresa que substitui a Novabase no PSI-20

O PSI-20 tem uma nova composição. A F. Ramada substituiu a Novabase no principal índice da bolsa nacional. Quase dez anos depois da estreia no mercado português, a empresa do sector do aço e soluções de armazenagem ascende ao principal índice da praça de Lisboa.